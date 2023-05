Primo Maggio, iniziative dei sindacati e della Regione Toscana

Firenze, decine le iniziative di Cgil, Cisl e Uil in Toscana per il Primo Maggio, che vedranno al centro i temi del lavoro e della Costituzione. Previsti cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi festosi, che avranno luogo in tutte le province della regione.

Per il Primo Maggio la Cgil il segretario generale toscano Rossano Rossi sarà al comizio finale a Seravezza (Lucca), mentre la vicesegretaria nazionale Gianna Fracassi sarà a Empoli (Firenze).

Per la Cisl il segretario generale toscano Ciro Recce concluderà la manifestazione di Stiava (Lucca) e per la Uil il segretario generale toscano Paolo Fantappiè parlerà alla fine dell’iniziativa di Prato. Lo stesso farà Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs, a Pistoia.

“Sarà un Primo Maggio di lotta e mobilitazione – sottolinea Rossano Rossi della Cgil Toscana -, una data che rappresenta anche l’inizio di un mese di manifestazioni dei sindacati confederali per cambiare le scelte del Governo sulle politiche economiche e sociali, alle quali va assolutamente cambiata rotta. Innanzitutto, per difendere il valore del primo frutto del lavoro, i salari, che nel nostro Paese sono troppo bassi e questo è inaccettabile”.

Per Ciro Recce della Cisl Toscana quelli scelti “sono temi che oggi più che mai occorre riaffermare e attuare fino in fondo e sui quali c’è bisogno di un impegno più forte e convinto da parte di chi governa, sia a livello nazionale che a livello regionale”.

Paolo Fantappiè della Uil Toscana) sottolinea che “la Uil lotta e lotterà sempre in prima linea affinché il Primo Maggio sia e rimanga la festa dei lavoratori e del lavoro, unica identità di un popolo”.

“Primo Maggio di festa, di riflessione e di impegno” per la Regione Toscana per la giornata internazionale del lavoro. I membri della giunta regionale porteranno il saluto della Regione e saranno insieme ai cittadini in alcune delle manifestazioni promosse in Toscana.

Il presidente Eugenio Giani, insieme al consigliere per il lavoro Valerio Fabiani, sarà per il Primo Maggio a Sesto Fiorentino, dove parteciperà, dalle ore 10, alla manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali in piazza Ginori.

L’assessore a trasporti e infrastrutture Stefano Baccelli sarà alle 10.30 a Fornaci di Barga (Lu) per la tradizionale manifestazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

L’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini parteciperà al corteo promosso dalle organizzazioni sindacali a Colle Val d’Elsa (Si), con ritrovo dalle ore 9.30 in piazza Unità dei Popoli, e al comizio conclusivo in piazza Arnolfo di Cambio.

L’assessore alle attività produttive Leonardo Marras parteciperà alle tradizionali iniziative che in occasione della festa del Primo Maggio si svolgono a Roccastrada e Torniella (Gr).

Il primo pensiero di Alessandra Nardini, assessora a istruzione formazione e lavoro, sarà per Enrico Del Guasta, partigiano e vittima, insieme ad altri 261 minatori, della tragedia avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di Marcinelle in Belgio. L’assessora porterà i fiori sulla sua tomba a Cascina (Pi). Più tardi (9.30) parteciperà al corteo indetto dalle organizzazioni sindacali della zona del cuoio, organizzata da Cgil, Cisl, Uil di Pisa, che

quest’anno si svolge a Castelfranco di Sotto (Pi). Alle 15.30 sarà poi a Capannori (Lu) per il tradizionale concerto del Primo Maggio in piazza Aldo Moro, che ha il patrocinio della Regione.