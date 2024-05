www.controradio.it 🎧 Prato, FdI: obiettivo essere primo partito in città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:15 Share Share Link Embed

Fratelli d’Italia presenta alcuni nomi della sua lista per il consiglio comunale di Prato. “L’obiettivo – spiegano i dirigenti – è diventare il primo partito in città ”.

PrioritĂ alle politiche occupazionali e al sostegno all’imprenditoria: Fratelli d’Italia mette a Prato il tema del lavoro al centro del proprio programma. L’occasione è la presentazione della lista, in cui sono stati illustrati i nomi dei primi candidati al consiglio comunale per le elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno.

“Nella nostra lista ci sono molti imprenditori provenienti da differenti settori – spiega il presidente provinciale di prato Matteo Mazzanti -. Competenze che ci potranno aiutare a favorire le politiche di avvicinamento fra chi offre e chi cerca lavoro. Una risposta concreta di visione di cittĂ e di progetto per il futuro di Prato”. Tra i candidati presentati ci sono Alice Gigliotti – 35 anni, imprenditrice – Cosimo Zecchi – 42 anni, titolare di un’agenzia di comunicazione e tra i fondatori in Toscana del partito di Giorgia Meloni.

“Il mio impegno fin dall’inizio è stato quello di fare di Fratelli d’Italia il partito trainante del centrodestra, per proposta politica e rinnovo della classe dirigente a Prato – dice -. L’impegno personale è invece di ridurre le distanze tra imprese e pubblica amministrazione: burocrazia e tempi veloci di risposta, networking al di fuori dei confini cittadini e promozione di Prato fatta in maniera professionale ed efficace per creare opportunitĂ ”.

Tra gli obiettivi di Zecchi c’è infine quello di “trasformare anche alle amministrative i meloniani nel primo partito alle Comunali, così come era accaduto alle ultime elezioni politiche, quando c’era stato il sorpasso sul Pd”.