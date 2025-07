Firenze: tempesta di vento e pioggia forte dopo gran caldo

Interessata in particolare la zona del Campo di Marte a Firenze, i comuni di Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Campi Bisenzio, e la superstrada Fi-Pi.Li. Decine chiamate a vigili fuoco per alberi e rami pericolanti.

Numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco a Firenze per alberi pericolanti, caduti e danni, causati da una sorta di tempesta di vento per una perturbazione che, dopo il grande caldo di questi giorni, sta interessando la città e parte del Fiorentino.

Interessata in particolare la zona del Campo di Marte a Firenze, i comuni di Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Campi Bisenzio, e la superstrada Fi-Pi.Li. Fermato il vento è poi iniziata la pioggia.

I vigili del fuoco di Firenze stanno inoltre intervenendo dalle 15:45 per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di piazza Brunelleschi, via San Gallo, via Mazzini a Firenze, a causa di un black out in seguito ad un doppio danneggiamento ad un lungo un tratto della dorsale “Minzoni”, che alimenta varie parti della città.

In ogni caso a Firenze è confermato per oggi e domani il codice rosso per il caldo. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio l’ondata di calore, che prevede la massima allerta, proseguirà “molto probabilmente fino al giorno successivo, venerdì 4 luglio”. Alle 10 di stamani la stazione meteo Firenze-Orto Botanico ha registrato 36,5 gradi.

A margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio la sindaca Sara Funaro ha fatto “un nuovo appello ai cittadini” viste le temperature alte “e in particolare alle persone fragili: l’appello è a seguire tutti i consigli che vengono dati dalla protezione civile e dai medici perché le temperature possono mettere a rischio le persone più fragili”.

Sul blackout di ieri, ha aggiunto Funaro, “ho chiesto all’assessore Sparavigna di entrare in contatto e fare un punto con Enel. Non è un problema che è successo solo a Firenze, ma anche in altre città, soprattutto con questo caldo che è inaspettato e sta perdurando da giorni. Ci saranno momenti di confronto. So che loro sono a lavoro in modo continuo per ripristinare immediatamente dove ci sono i disagi”.