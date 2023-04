David: Firenze consegna riconoscimento a preside Usa licenziata Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

David – Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha conferito oggi un riconoscimento a Hope Carrasquilla, ex preside della Tallahassee Classical School della Florida, licenziata dopo che è stato mostrato, durante una lezione di storia dell’arte, il David di Michelangelo considerato pornografico dal genitore di un suo studente.

Carrasquilla ha partecipato a un incontro con Nardella, Simonetta Brandolini D’Adda, presidente di Friends of Florence, e Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno.

“Credo che sia un gesto – ha affermato il sindaco – che serve a raccontare al mondo intero che cos’è la bellezza di Firenze, che cosa simboleggia il David di Michelangelo, e che le nudità nell’arte non possono mai, mai, mai essere considerate volgarità o pornografia”. Nardella ha spiegato ai cronisti: “Quando hanno cominciato a parlare di Hope Carrasquilla in tutti gli Stati Uniti e poi in tutto il mondo io mi trovavo a New York: grazie all’aiuto di una giornalista sono riuscito ad avere il suo numero e l’ho chiamata anzitutto per ringraziarla. È un esempio per tutti gli insegnanti e per tutti gli studenti del mondo, perché l’arte non può mai essere considerata pornografia. La prima cosa che mi è venuta spontaneamente di dirle di venire a Firenze. Pensavo che mi avrebbe detto no, ho da fare. Invece mi ha detto che sarebbe stato un piacere. Devo ringraziare Friends of Florence che ci ha aiutato sponsorizzando il viaggio e l’ospitalità”.

“Sto già facendo dei colloqui per tornare ad insegnare in una scuola di studi classici e appena potrò parlerò agli studenti dell’importanza dell’arte del Rinascimento italiano e di quello fiorentino in particolare. Di sicuro mostrerò di nuovo il David di Michelangelo, perchè è un simbolo universale di perfezione e bellezza. Non c’è niente di assolutamente porno”. Lo ha detto Hope Carrasquilla, ex preside della Tallahassee Classical School della Florida, licenziata a fine marzo dopo una lezione di storia dell’arte durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, giudicato ‘pornografico’ dai genitori di alcuni studenti. “Spero che l’insegnamento dell’arte rinascimentale non sia più un problema per nessuno”. Hope Carrasquilla è arrivata a Firenze, con il marito e i due figli, per il fine settimana, su invito del sindaco Dario Nardella e l’ospitalità offerta da Simonetta Brandolini d’Adda, presidente di Friends of Florence, fondazione di mecenati statunitensi. Accompagnata alla direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, Carrasquilla, ha ammirato per la prima volta dal vivo il David. “Non sapevo che l’intera Galleria è stata costruita per la statua di Michelangelo – ha detto l’insegnante americana – È bellissimo perché sembra di entrare in una chiesa fatta per contenere la purezza di questa figura di cui si coglie anche tutta l’umanità che è l’aspetto che amo più. Non c’è niente di sbagliato nel corpo umano. Michelangelo non ha fatto niente di sbagliato, non poteva altro che scolpirlo in questo modo, non poteva essere altrimenti che così. È meraviglioso e sono veramente felice di essere qui”. Hope Carrasquilla, questa mattina, è poi stata ricevuta in Palazzo Vecchio da Nardella, che le ha donato una pergamena “per il suo impegno nell’educazione delle giovani generazioni alla bellezza e all’armonia attraverso l’arte”.

La pergamena, firmata dal sindaco a nome della Città di Firenze, è stata consegnata al termine di un incontro moderato dal giornalista Gerardo Greco che si è svolto nella Sala degli Elementi a cui hanno partecipato, oltre a Nardella, Simonetta Brandolini d’Adda e Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno.