Invitata a Firenze da Nardella la preside americana licenziata dopo aver mostrato il David

Firenze, il 29 aprile l’ex preside degli Stati Uniti licenziata a causa del David parteciperà ad un evento a Palazzo Vecchio su invito del sindaco Dario Nardella.

Hope Carrasquilla è l’ex preside della Tallahassee Classical School della Florida che era stata licenziata dopo una lezione di storia dell’arte durante la quale è stato mostrato il David di Michelangelo. L’opera è stata giudicata ‘pornografica’ da alcuni genitori che hanno portato alla denuncia alla preside. Il 29 aprile Carrasquilla sarà sabato prossimo, 29 aprile, a Palazzo Vecchio a Firenze. La docente parteciperà infatti ad un incontro che si svolgerà alle ore 11:30 nella Sala degli Elementi con il sindaco, insieme alla presidente di Friends of Florence Brandoli D’Adda che ha collaborato con l’organizzazione dell’iniziativa e Cristina Acidini, preside dell’Accademia delle arti del disegno.

“Confondere l’arte con la pornografia – ha sottolineato Nardella – è ridicolo e anche offensivo. Il nudo fa parte dell’arte. I ragazzi non hanno bisogno di censure o crociate ma di un’educazione seria che spieghi cos’è la storia dell’arte e quanto sia importante per lo sviluppo della civiltà”.

“Siamo lieti di accogliere la professoressa Hope Carrasquilla – ha sottolineato Simonetta Brandolini d’Adda – La riceveremo con tantissimo rispetto, e coglieremo l’occasione per riflettere affinché il trasferimento dei valori della civiltà occidentale attraverso l’arte e la cultura italiane siano sempre possibili e mai ostacolate dall’ignoranza”.

“Negli ultimi 25 anni – ha continuato – Friends of Florence ha restaurato centinaia di opere d’arte, gran parte delle quali sostenute da donatori americani. Milioni di cittadini Usa si recano ogni anno in Italia per visitare i capolavori rinascimentali, mandano i propri figli a studiare a Firenze, a Roma e in altre città d’arte. Se questo accade è perché la maggior parte delle persone e del popolo americano comprende l’importanza dell’arte e della cultura italiane nella formazione dei cittadini contemporanei”.