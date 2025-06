Spinnit Festival: 27, 28, 29 giugno a Sesto Fiorentino.

Bassolino, Anna and Vulkan, Lo-Fi Le Fusa, Mario Mario e molti altri, tre giorni di musica e cultura gratuita al Campus Universitario di Sesto Fiorentino.

Preparatevi a vivere un’esperienza musicale unica e completamente gratuita: Spinnit Festival arriva al Campus Scientifico dell’Università di Firenze a Sesto Fiorentino il 27, 28 e 29 giugno. Un evento imperdibile che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per la scena musicale e culturale fiorentina.

Organizzato congiuntamente da Spinnit, l’influente pagina Instagram e progetto multimediale con oltre 72.000 follower, e Shed626, studio di registrazione e associazione musicale di Sesto Fiorentino, il festival si propone di offrire una ventata di freschezza nel panorama musicale locale. L’obiettivo è chiaro: proporre un’alternativa alle sonorità mainstream, portando sul palco una selezione eclettica di artisti emergenti e consolidati del panorama indipendente nazionale e locale.

Tra i nomi che si alterneranno sul palco spiccano Bassolino (con la sua band), Arya, Alsogood e Anna and Vulkan ma anche Mario Mario e Lo-Fi Le Fusa (vincitori dell’edizione 2024 del Rock Contest di Controradio) e molti altri ancora da scoprire. Oltre ai concerti, il festival includerà talk dedicati alla musica e alla cultura, offrendo spunti di riflessione e approfondimento per tutti gli appassionati. Non mancheranno inoltre aree dedicate al cibo e alle bevande, per godere appieno dell’atmosfera del festival.

Spinnit Festival non è solo musica, ma anche un’importante iniziativa di valorizzazione territoriale. L’evento intende infatti accendere i riflettori su Sesto Fiorentino e sul Campus di Sesto Fiorentino un luogo di fondamentale importanza culturale e universitaria, trasformandolo per tre giorni in un vibrante polo di aggregazione e creatività.

L’ingresso è completamente gratuito per tutte le serate, una scelta che sottolinea la volontà degli organizzatori di rendere la musica e la cultura accessibili a tutti, promuovendo la partecipazione e l’inclusione.

Un’occasione da non perdere per scoprire nuove sonorità e vivere un’esperienza unica nel cuore del Campus Sesto. Line-up completa e tutti gli aggiornamenti sulla pagina Instagram ufficiale del festival.

Spinnit Festival è realizzato nell’ambito del progetto (RI)GENERA, con il concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana.