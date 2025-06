“Nuovi OGM: cosa ci aspetta?”: convegno a Firenze

Sabato 21 giugno a Firenze, dalle ore 11 alle 13, un’occasione per cittadini e agricoltori per informarsisu cosa sta accadendo in Italia e in Europa sul fronte dei nuovi Ogm.

Fondazione Est-Ovest e Terra Nuova organizzano (presso gli spazi della Fondazione in via del Guarlone 69 a Firenze) un incontro pubblico dal titolo “Nuovi Ogm: cosa ci aspetta? L’UE accelera la deregolamentazione e il governo italiano li sta già autorizzando in campo: facciamo chiarezza”.

Intervengono:

Francesco Paniè e Stefano Mori del Centro Crocevia e co-autori del libro-inchiesta Perché fermare i nuovi OGM (Terra Nuova edizioni)

Maria Grazia Mammuccini presidente di Federbio

Riccardo Bocci della Rete Semi Rurali

Barbara Nappini presidente di Slow Food Italia

Nicoletta Maffini presidente di Assobio

Federica Bigongiali della Fondazione Seminare il Futuro

La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione

«È cruciale informare gli agricoltori riguardo al tentativo dell’Ue di deregolamentare gli Ogm» spiega Rossella Bartolozzi della Fondazione Est-Ovest. «Rischiamo di fare un passo irreversibile» hanno spiegato in una nota Centro Crocevia, Associazione Rurale Italiana, Associazione di Base dei Consumatori, Ecoresistenze, Arci, Verdi Ambiente e Società e Friday For Future Roma. «I nuovi Ogm sono stati ribattezzati in Italia come Tea (Tecniche di Evoluzione Assistita) per tentare di superare la contrarietà della maggioranza verso il cibo prodotto con l’ingegneria genetica. Se privati dei controlli di sicurezza, della tracciabilità e del monitoraggio adeguato, questi alimenti circoleranno indisturbati nei nostri campi e arriveranno nei nostri piatti, togliendoci la libertà di produrre come agricoltori e di scegliere come consumatori».

Info per partecipare QUI