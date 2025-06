Omicidio Maati, autista del bus indagato per omissione di soccorso

È indagato per omissione di soccorso l’autista del bus sul quale cercò rifugio Maati Moubakir, il 17 enne inseguito e ucciso dal branco per un errore di persona, la notte del 29 dicembre 2024, a Campi Bisenzio (Firenze).

Il conducente, in servizio per Autolinee Toscana spa, 31 anni, secondo la procura, pur essendosi accorto della situazione di pericolo che correva il ragazzo, attraverso i video delle telecamere installate a bordo del bus, non avrebbe contattato le forze dell’ordine. Per lui, il pm Antonio Natale ha chiesto al gip l’emissione di un decreto penale di condanna.

Il procedimento principale sulla morte di Maati è stato chiuso e nei giorni scorsi la Procura ha notificato la richiesta di giudizio immediato per cinque giovani: Diego Voza, 18 anni, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, il pratese Ismail Arouii, 20, Francesco Pratesi, anche lui fiorentino, 18 anni. Per tutti, sottoposti a misura cautelare dal gennaio scorso, l’accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà.