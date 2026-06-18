Sollicciano, Nordio: entro fine anno sarà ridotto o svuotato’

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time, in merito al sequestro di sette sezioni del carcere toscano di Sollicciano.

“Sulla vicenda che riguarda l’intervento dell’autorità giudiziaria sul carcere di Sollicciano, l’amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni”. lo ha dettoil ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time, in merito al sequestro di sette sezioni del carcere toscano di Sollicciano.

“Ci rendiamo conto che quella di Sollicciano è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni” ha aggiunto Nordio. Che ha poi specificato “sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell’anno. E comunque “.

Parlando del problema delle carceri in generale, Nordio ha anche specificato che “la percentuale di suicidi in carcere rispetto all’anno scorso è stata invertita: questo dimostra che le nostre operazioni di prevenzione cominciano ad essere efficaci”.

Inoltre “un passo importante è quello che è in discussione in Parlamento, cioè la detenzione differenziata dei tossicodipendenti, che in buona parte sono più ammalati da curare che non criminali da punire. E qui parliamo di numeri molto importanti, sono circa diecimila che possono e devono, secondo me, attraverso l’opera della magistratura di sorveglianza, essere detenuti in strutture protette ma al di fuori della situazione carceraria. E sotto questo profilo anche qui abbiamo individuato e stiamo facendo dei contratti con delle varie istituzioni”.