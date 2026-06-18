Firenze, Stadio: la Giunta indica il percorso per completare la riqualificazione del Franchi

La Giunta comunale di Firenze ha approvato un atto di indirizzo che definisce il percorso amministrativo per arrivare al completamento della riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, confermando la volontà dell’Amministrazione di procedere con la massima rapidità alla conclusione di un’opera strategica per la città e per il futuro sportivo e infrastrutturale di Firenze.

L’atto arriva al termine di un articolato percorso di approfondimento all’interno del quale si colloca la manifestazione di interesse della società ACF Fiorentina dell’aprile 2026, con la quale la società ha confermato la disponibilità a valutare un investimento diretto per concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario residuo necessario al completamento dello stadio Franchi.

L’Amministrazione ha quindi avviato un’approfondita attività istruttoria. L’attività si è svolta anche attraverso interlocuzioni con soggetti istituzionali competenti in materia di sport e infrastrutture e con qualificati esperti in ambito giuridico-legale ed economico finanziario. All’esito di tali approfondimenti, e anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio scorso (cosiddetta ‘Urban Life’) che ha dichiarato incompatibile con i principi europei in materia di concessioni il meccanismo di prelazione previsto dalla normativa nazionale sul project financing, ribadendo la centralità delle procedure a evidenza pubblica, l’Amministrazione ha deciso di orientare la propria attività verso le procedure previste dall’articolo 4, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 38 del 2021.

Non appena l’amministrazione riceverà eventuali proposte, le stesse verranno sottoposte alle valutazioni previste dalla legge in termini di interesse pubblico, sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità tecnica. Dopo tali verifiche l’amministrazione potrà procedere all’approvazione del progetto e al successivo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica. L’obiettivo indicato dalla Giunta è quello di verificare con la massima rapidità la praticabilità di strumenti di partenariato pubblico-privato che consentano di completare l’intervento valorizzando il patrimonio progettuale già costruito, il livello di progettazione raggiunto, i pareri e le autorizzazioni già ottenuti e lo stato di avanzamento dei lavori.

Particolare attenzione viene infine riservata al percorso di candidatura di Firenze quale città ospitante di UEFA Euro 2032. L’atto, infatti, richiama gli impegni già assunti con UEFA e FIGC e dispone che gli uffici continuino a sviluppare tutte le attività necessarie a garantire il rispetto delle tempistiche richieste per la conferma della candidatura.

Per assicurare il coordinamento delle diverse attività amministrative, tecniche e procedimentali, la Giunta conferma il ruolo di supervisione della Direzione Generale e prevede la possibilità di costituire uno specifico gruppo di lavoro interdirezionale incaricato di monitorare costantemente l’avanzamento delle procedure e il rispetto dei tempi necessari al completamento dell’opera.

“Con questo atto compiamo un passo importante per il futuro dello stadio Franchi e della città – dichiara la sindaca Sara Funaro -. Il nostro obiettivo è chiaro: completare la riqualificazione dell’impianto nei tempi necessari, valorizzando il lavoro già svolto e garantendo la massima solidità del percorso amministrativo. Abbiamo accolto con interesse e attenzione la disponibilità manifestata da ACF Fiorentina a contribuire al completamento dell’opera. Con questo atto individuiamo una strada chiara, la possibilità del partenariato pubblico-privato attraverso procedure trasparenti e previste dalla legge. Un passo avanti verso un percorso già avviato con un preciso obiettivo, arrivare alla riqualificazione dello stadio Franchi. Parallelamente, continuiamo a portare avanti il percorso che vede Firenze candidata a ospitare UEFA Euro 2032”.