Omicidi Ana e Denisa: Fumuzache condannato all’ergastolo

Il vigilante romeno Vasile Frumuzache 33enne era reo confesso dell’omicidio di due sue connazionali, Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025.

Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi: questa la condanna inflitta dalla Corte d’assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell’omicidio di due sue connazionali, Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Per l’uomo l’accusa aveva chiesto l’ergastolo.

il vigilante romeno 33enne reo confesso dell’omicidio di due sue connazionali, Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Per l’uomo, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno chiesto l’ergastolo. In aula presente l’imputato. Tra il pubblico anche la moglie del vigilante. La sentenza è attesa per le 14:30.

Le indagini partirono a seguito della scomparsa tra il 15 e il 16 maggio 2025 di Denisa, in trasferta da Roma a Prato per prostituirsi. L’inchiesta portò all’individuazione di Frumuzache che confessò il delitto della donna il cui corpo decapitato fu rinvenuto in un terreno a Montecatini (Pistoia). A seguito del ritrovamento dell’auto di Ana Maria nel box della casa dell’imputato, a Monsummano, l’uomo ammise pure il delitto della 27enne, anche lei escort, scomparsa l’1 agosto 2024 e il cui corpo fu ritrovato non lontano da quello di Denisa