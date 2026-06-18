Rogo Livorno: interessati materiali misti, di per sè non pericolosi

L’incendio sviluppatosi stamani in via dell’Ecologia a Livorno ha interessato un’azienda di autodemolizioni e trattamento rifiuti. Dalle informazioni riferite da Arpat e vigili del fuoco, spiega il Comune di Livorno le fiamme hanno coinvolto “rifiuti speciali di per sé non pericolosi”.

Il Comune di Livorno “Incendio domato, revoca dell’ordinanza preventiva a tutela della salute pubblica, emessa nelle prime ore del 18 giugno” E che “vengono meno le prescrizioni contenute nella precedente ordinanza, comprese quelle relative alla chiusura di porte e finestre, alla sospensione delle attività all’aperto e alla limitazione degli spostamenti.

La decisione di revocare l’ordinanza, si spiega, è stata presa in seguito alla evoluzione della situazione relativa all’incendio e delle informazioni condivise con vigili del fuoco e prefettura da cui è emerso anche “che il vento ha progressivamente dissipato la nube dei fumi, attualmente non più percepibile nelle aree abitate del Comune di Livorno”.

Restano invece in vigore, fino all’esito delle verifiche ambientali di Arpat, spiega il Comune, “alcune misure di carattere precauzionale. In particolare, la raccomandazione di lavare accuratamente con abbondante acqua corrente tutta la frutta e la verdura coltivata all’aperto sul territorio comunale prima del consumo e di prestare attenzione agli animali da affezione e da cortile, evitando che ingeriscano cibo o acqua potenzialmente esposti alla ricaduta di ceneri o fumi e proteggendo adeguatamente le relative scorte”.

Il Comune di Livorno, si spiega, continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti degli accertamenti e su eventuali ulteriori aggiornamenti.

Il rogo ha interessato “materiali misti post trattamento, contenenti plastiche, metalli ed altro, la cui combustione può però generare sostanze potenzialmente dannose”.

Da stamani, prosegue il Comune, “il vento debole ha ruotato progressivamente, spostando la nube verso le zone di Stagno e la zona nord di Livorno, poi progressivamente sono state interessate le zone del centro città. Attesa ulteriore rotazione a maestrale nell’arco della mattinata”.

Le operazioni di spegnimento, si spiega ancora, “sono in fase avanzata, i vigili del fuoco hanno soffocato l’incendio con schiuma e l’emissione di fumo si è notevolmente ridotta: l’incendio risulta in fase di contenimento, si attende un sensibile miglioramento dello scenario nelle prossime ore. Il Coc rimane aperto ed il sistema attivo per il monitoraggio continuo della situazione”.