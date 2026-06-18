Firenze: anche Ziello, Ravetto e Rinaldi alla ‘passeggiata Identitaria” di Vannacci in Gavinana

La ‘passeggiata’, con partenza alle 19 da in piazza Bartali, è dedicata ai temi della sicurezza, del decoro urbano, della vivibilità, della legalità, e per chiedere lo sgombero dello storico centro sociale Cpa.

Alla Passeggiata identitaria organizzata dal partito domani pomeriggio a Firenze, nel quartiere di Gavinana. Con il leader FnV Roberto Vannacci ci saranno anche i vertici di Futuro nazionale, con i deputati Edoardo Ziello e Laura Ravetto, l’economiasta Antonio Rinaldi e il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.

Tommaso Villa, segretario regionale FnV, sottolinea che “la vicenda del Cpa di via di Villamagna continua a rappresentare una ferita aperta per Gavinana e per tutta Firenze. Sul Cpa non servono ulteriori dibattiti o tavoli di confronto. Servirebbe semplicemente applicare quanto già deciso dalle istituzioni. Nel 2018 il Consiglio comunale di Firenze ha deliberato la necessità di procedere allo sgombero dell’immobile occupato abusivamente. A distanza di anni, però, nulla è cambiato”.

“Noi saremo a Gavinana anche per ricordare un principio fondamentale – aggiunge -: la legge deve essere uguale per tutti. Non possono esistere occupazioni abusive considerate accettabili perché politicamente vicine a qualcuno. La legalità non può essere applicata a corrente alternata”.

“Le Passeggiate identitarie rappresentano un modo diverso di fare politica: uscire dai palazzi, camminare nei quartieri e ascoltare direttamente i cittadini – dichiara Andrea Cuscito, segretario provinciale di Futuro nazionale Firenze -. In questi mesi abbiamo raccolto decine di segnalazioni riguardanti sicurezza, degrado, spaccio, occupazioni abusive e problemi che troppo spesso vengono ignorati o minimizzati. I fatti di cronaca che continuano a susseguirsi anche nelle ultime settimane dimostrano che i cittadini hanno ragione a chiedere più attenzione e più presenza delle istituzioni sul territorio”.