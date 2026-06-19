Morto Igor Protti, bandiera del Livorno

È morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l’ex calciatore, bandiera assoluta del Livorno, Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram.

“Con immenso dolore – si legge nel post sotto una foto che lo ritrae sotto la Curva Nord del Picchi a torso nudo con la fascia di capitano – la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”. La famiglia fa sapere che per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”. È l’ultimo messaggio di Igor Protti, pubblicato dalla famiglia su Instagram: “Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sua volontà condividiamo”. “Difficile provare parole che possano spiegarlo – prosegue Protti -, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.