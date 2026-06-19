Caldo, sabato 20 giugno possibile codice rosso a Firenze, oggi allerta arancione

Sabato 20 giugno Firenze potrebbe dover fare i conti con il codice rosso per il caldo. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma l’allerta arancione per oggi e il 20 giugno le temperature potrebbero salire.

In Toscana il Lamma prevede per oggi temperature in ulteriore aumento con punte di 36-37 gradi nelle pianure interne, per sabato punte di 37-38 gradi nell’interno. Ancora doemnica temperature: stazionarie su valori ben oltre le medie, fino a 36-37°C in pianura. Infine per lunedì temperature in calo nelle zone interne, in aumento sulla costa e in Arcipelago.

Intanto a Firenze per l’estate tornano gli spazi a disposizione dei cittadini per trovare sollievo durante le giornate più calde: si tratta, spiega Palazzo Vecchio, di 53 rifugi climatici, ambienti dotati di acqua. L’anno scorso i rifugi erano 44.

Tra le novità l’apertura delle sedi dei cinque quartieri dove i cittadini potranno trovare riparo, sedute e acqua nei giorni e orari di accesso al pubblico previsti e quattro nuove aree verdi con ombreggiatura naturale del 70% data dagli alberi, fontanello per l’acqua e arredi sui quali sostare.