www.controradio.it Firenze si prepara ad accogliere la passeggiata identitaria di Vannacci Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:48 Share Share Link Embed

TOSCANA. Il Segretario di Futuro Nazionale ed eurodeputato Roberto Vannacci, ha annunciato che giovedì prossimo darà vita in piazza Gino Bartali a Gavinana, Firenze, ad una “passeggiata identitaria”, dove tra l’altro chiederà lo sgombero del Cpa. Il quartiere e la città si sta già mobilitando, anche sulla scorta dell’esperienza di piazza Tanucci, dove Vannacci ha aperto una sede del partito. Con noi questa mattina, il prof. Vincenzo Scalia docente di Sociologia del diritto e della devianza, Chiara Bartoli del comitato di piazza Tanucci e il Presidente dell’Aned di Firenze Lorenzo Tombelli.