    Manetti a Controradio. il bilancio di sei mesi di deleghe

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    Manetti a Controradio. il bilancio di sei mesi di deleghe
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    Negli studi di Controradio l’assessora alla Cultura, Università Parità e Felicità, Cristina Manetti. Dal viaggio sul territorio all’insegna della #culturadiffusa, l’ #artbonus regionale, il tavolo con gli studenti e i casi delle residenze Calamandrei e Salvemini, ma anche gli incontri e i bisogni dei centri antiviolenza sul territorio e le strategia per conoscere e praticare come alimentare il benessere individuale e collettivo dei toscani attraverso iniziative culturali e di coesione sociale. 

    Intervista a cura di Chiara Brilli 