www.controradio.it Manetti a Controradio. il bilancio di sei mesi di deleghe Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:57 Share Share Link Embed

Negli studi di Controradio l’assessora alla Cultura, Università Parità e Felicità, Cristina Manetti. Dal viaggio sul territorio all’insegna della #culturadiffusa, l’ #artbonus regionale, il tavolo con gli studenti e i casi delle residenze Calamandrei e Salvemini, ma anche gli incontri e i bisogni dei centri antiviolenza sul territorio e le strategia per conoscere e praticare come alimentare il benessere individuale e collettivo dei toscani attraverso iniziative culturali e di coesione sociale.

Intervista a cura di Chiara Brilli