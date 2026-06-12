TOSCANA. A Firenze l’accoglienza in alloggio delle persone senza dimora (un servizio che dovrebbe essere stabile e programmato) viene gestita da oltre due anni attraverso il rinnovo continuo di una stessa convenzione con Montedomini, affidata senza gara. “Convenzioni prorogate anno dopo anno senza che al Consiglio Comunale o ai Consigli di Quartiere venga mai presentata una relazione pubblica e documentata sui risultati”, dice Francesca Lupo, Sinistra Progetto Comune Quartiere 1 di Firenze.
Senza dimora: quattro proroghe in due anni per un servizio mai reso stabile
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