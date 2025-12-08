Snocaps, “Snocaps”. Il Disco della Settimana.

L’omonimo album delle Snocaps rappresenta un emblematico caso di studio all’interno di un fenomeno più ampio: la rinascita dell’estetica indie rock e lo-fi di metà anni ’90.

Senza cedere alla nostalgia per un’epoca che non hanno vissuto, le nuove generazioni stanno recuperando la grammatica sonora del slacker rock: chitarre scordate il giusto, produzione volutamente scarna e un rifiuto per la sovra-produzione digitale che domina il pop contemporaneo, un fenomeno sempre più rilevante ed in crescente livello di attenzione da parte di media e pubblico.

Uscito a sorpresa per la leggendaria etichetta ANTI-, il lavoro delle Snocaps segna un punto di convergenza significativo nell’attuale panorama alternativo, intercettando perfettamente il rinnovato interesse per le sonorità indie rock degli anni ’90 che sta attraversando le nuove generazioni. In un’epoca dominata da produzioni iper-levigate, si assiste a un ritorno verso l’imperfezione analogica e l’estetica lo-fi. Le SNOCAPS si inseriscono in questo solco, proponendo un suono che recupera la spontaneità del slacker rock americano: chitarre distorte ma melodiche, assenza di virtuosismi superflui e una scrittura diretta. È una tendenza che trova riscontro nei gusti dei giovanissimi, i quali, pur non avendo vissuto quel decennio, ne stanno riscoprendo e riadattando i codici stilistici come forma di autenticità espressiva.

in questo caso però non parliamo di un fulminante esordio adolescenziale, ma un ritorno alle origini con una consapevolezza più matura. Gli SNOCAPS sono infatti il nuovo progetto delle gemelle Allison e Katie Crutchfield, figure di culto dell’underground statunitense (già note per progetti come Waxahatchee, Swearin’ e P.S. Eliot). Nate in Alabama e cresciute nella scena DIY, le gemelle tornano a suonare insieme dopo oltre un decennio, reclutando una formazione che è una fotografia esatta dell’indie contemporaneo.

Musicalmente, il disco si muove su coordinate precise, il Jangle Pop, melodie orecchiabili sorrette da chitarre pulite e ritmiche serrate, l’estetica Lo-Fi e la produzione asciutta, niente sovrastrutture digitali, solo l’essenza della “sala prove”, curata dal produttore Brad Cook. Il suono, che evita la perfezione tecnica a favore dell’immediatezza, unisce le melodie vocali intrecciate delle sorelle Crutchfield con le chitarre indolenti e “slacker”, recuperando quello spirito disilluso ma melodico tipico di band seminali come The Breeders o Pavement. Testi: La scrittura riflette l’ordinaria quotidianità post-adolescenziale, priva di drammi eccessivi e caratterizzata da un’ironia sottile.

A completare la line-up c’è MJ Lenderman, chitarrista e cantautore della Carolina del Nord, oggi vero e proprio eroe generazionale per i ventenni appassionati di rock alternativo. La sua presenza al fianco delle Crutchfield crea un ponte ideale tra la vecchia guardia dell’indie e i giovanissimi che oggi riscoprono il fascino delle chitarre elettriche e della registrazione analogica.

“Snocaps”, delle Snocaps è il nostro Disco della Settimana.