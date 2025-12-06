Detenuto suicida in carcere Pistoia, 73/mo del 2025′

Un detenuto 54enne si è tolto la vita nel carcere di Pistoia, portando così a 73 i suicidi in carcere nel corso del 2025. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.
L’uomo, spiega, “un detenuto di origini rumene, 54 anni d’età, accusato di reati contro la persona e in attesa di primo giudizio, si è impiccato nel primo pomeriggio nel bagno della sua cella”.
“È il 73mo ristretto (più un internato in una Rems) che dall’inizio dell’anno si toglie la vita – sottolinea De Fazio -, cui bisogna aggiungere ben quattro operatori, uno dei quali solo ieri è stato scagionato, post mortem, dalle infamanti accuse di tortura per i fatti occorsi nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere nel 2020″
“In totale di 77 morti di carcere e per carcere che, da solo, rende l’idea di un sistema d’esecuzione penale inframurario che toglie ogni speranza, alla stregua dell’inferno dantesco, a chi lo subisce in quanto recluso e a chi, a sua volta, lo patisce in quanto vi lavora indossando l’uniforme blu della polizia penitenziaria il cui motto, despondere spem munus nostrum, viene quotidianamente oltraggiato”.