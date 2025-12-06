Firenze: 700.000 euro Bonus bici, aperto il bando

La prima tranche del 50% del bonus viene erogata all’acquisto e la seconda al raggiungimento dell’obiettivo di 400 km percorsi negli spostamenti casa-lavoro o casa-luogo di studio, da raggiungere entro 6 mesi (con una media di poco più di 2km al giorno).

Il bonus bici si poggia su un bando con un fondo di oltre 700mila euro dedicato all’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita, per favorire una mobilità ciclabile sempre più diffusa e adatta agli spostamenti quotidiani.A lanciarlo Firenze grazie a una delibera approvata nell’ultima seduta della giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.

Il finanziamento disponibile è di 728.970 euro (fondi previsti nell’ambito dell’accordo tra Regione Toscana e ministero dell’Ambiente per il miglioramento della qualità dell’aria approvato dal Comune).Il bando si rivolge ai fiorentini (residenti o domiciliati) lavoratori o studenti con sede lavoro o studio a Firenze o negli altri comuni dell’agglomerato fiorentino, ma non solo: sono coinvolti anche i residenti o domiciliati o nei comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, che sono studenti e lavoratori e si spostano quotidianamente per studio o lavoro verso la città capoluogo. Il contributo può raggiungere fino all’80% del costo del mezzo, con un massimo di 500 euro per le e-bike e 1.000 euro per le cargo bike, erogati appunto in due tranche. Le domande potranno essere presentate dal 9 dicembre al 31 marzo prossimi.

“Con questo nuovo bando Firenze compie un altro passo importante verso una mobilità urbana più sostenibile ed accessibile a tutti, confermando la nostra come una delle città che a livello nazionale investe di più in questo tipo di politiche” spiega la sindaca di Firenze Sara Funaro. “Vogliamo diventare una città a misura di bici” afferma l’assessore Giorgio ricordando anche che nelle prossime settimane “uscirà la gara per l’acquisto delle bike box per garantire dei luoghi sicuri dove lasciare le bici, e sarà anche presentato il biciplan con una serie di misure per aumentare la sicurezza di chi va in bicicletta e le piste ciclabili”.