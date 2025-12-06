Firenze, Tramvia: al via nuova fase lavori in viale Giovine Italia

Dalle 21 il cantiere della tramvia lato centro si amplierà nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina: saranno garantite sempre due corsie per la circolazione in direzione di piazza Piave e la corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e viale Giovine Italia in direzione di via dell’Agnolo

Procedono i lavori della tramvia fiorentina per Bagno a Ripoli. Dalla sera di mercoledì 10 dicembre, si spiega in una nota di Palazzo Vecchio, scatterà la nuova fase dei lavori per le sistemazioni in viale Giovine Italia.

Dalle 21 il cantiere lato centro si amplierà nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina: saranno garantite sempre due corsie per la circolazione in direzione di piazza Piave e la corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e viale Giovine Italia in direzione di via dell’Agnolo (con l’utilizzo della nuova viabilità appena realizzata lato Archivio di Stato).

La prossima settimana nuovo avanzamento anche per i lavori di posa dei binari della tramvia in viale Giovine Italia. Le operazioni saranno effettuate sempre di notte con restringimenti di carreggiata tra via Ghibellina e piazza Piave e in piazza Piave tra viale Giovine Italia e lungarno Pecori Giraldi.

I provvedimenti per i getti di calcestruzzo preliminari saranno in vigore in orario 21-4 dal 9 al 12 dicembre, dal 15 al 19 dicembre, dal 22 al 26 dicembre, dal 29 dicembre al 2 gennaio. A seguire la posa delle rotaie con gli stessi provvedimenti dalle 21 del 7 alle 4 dell’8 gennaio.