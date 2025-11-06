Controradio Streaming
ToscanaTrasportiTramvia Firenze, domani nuovi cantieri viale Giovine Italia
Tramvia Firenze, domani nuovi cantieri viale Giovine Italia

By Redazione
rendering della tramvia sui viali

Procedono a Firenze i cantieri della linea tramviaria per Bagno a Ripoli: da domani alle ore 21, annuncia Palazzo Vecchio, scatterà una nuova fase dei lavori in viale Giovine Italia.

Per quanto riguarda le sistemazioni urbanistiche, i cantieri interesseranno il controviale e parte della carreggiata tra piazza Beccaria e via dell’Agnolo (con transito garantito da e per via Paolieri).

Per la viabilità saranno a disposizione due corsie. Gli interventi relativi alla viabilità invece non comporteranno provvedimenti di circolazione: i lavori interesseranno l’area tra l’Archivio di Stato la corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e via dell’Agnolo. Sempre da domani ci sarà poi il ripristino della segnaletica orizzontale in via Colletta. Nel frattempo, si spiega ancora dal Comune, prosegue la posa dei binari in viale Giannotti.

