Controradio Streaming
Lun 22 Giu 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaSan Giuliano Terme: Comune si costituisce parte civile per Rogo...
ToscanaCronaca

San Giuliano Terme: Comune si costituisce parte civile per Rogo Monte Faeta

By Domenico Guarino
Incendio Monte Faeta

Nel rogo, a inizi maggio scorso, sul monte Faeta  furono  distrutti 700 ettari di bosco.   Il Comune di San Giuliano Terme (Pisa) si costituisce parte civile nel processo in corso al tribunale di Lucca

L’incendio del Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e di Lucca,  fra la fine di aprile e l’inizio di maggio ha devastato oltre circa 700 ettari di versanti montuosi, gran parte dei quali nel territorio di San Giuliano Terme. Lo rende noto il sindaco Matteo Cecchelli che stamani ha conferito all’avvocato Aldo Fanelli, dirigente responsabile dell’avvocatura comunale, l’incarico di “rappresentare e difendere l’amministrazione comunale nel procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica di Lucca e in ogni successiva fase e grado di giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria”.

“E’ un atto dovuto e necessario – ha spiegato Cecchelli – per tutelare non solo l’ente ma anche il territorio sangiulianese che ha subito danni rilevantissimi dall’incendio del Faeta: chiederemo il risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non, che abbiamo subito, compresi i danni ambientali e i costi sostenuti per le attività di protezione civile e messa in sicurezza, oltre al danno d’immagine”. Intanto per tutti i cittadini e ai proprietari di terreni che necessitano d’informazioni o supporto nella gestione delle problematiche conseguenti all’incendio, l’amministrazione comunale ha attivato un sportello dedicato.

Articolo precedente
TPL: Regione e Comune Firenze al lavoro per ‘sterilizzare’ aumenti abbonamento

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31882Cronaca19290Politica4336Cultura & Spettacolo3865Diritti2700Sanità2570

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI