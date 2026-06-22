San Giuliano Terme: Comune si costituisce parte civile per Rogo Monte Faeta

Nel rogo, a inizi maggio scorso, sul monte Faeta furono distrutti 700 ettari di bosco. Il Comune di San Giuliano Terme (Pisa) si costituisce parte civile nel processo in corso al tribunale di Lucca

L’incendio del Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e di Lucca, fra la fine di aprile e l’inizio di maggio ha devastato oltre circa 700 ettari di versanti montuosi, gran parte dei quali nel territorio di San Giuliano Terme. Lo rende noto il sindaco Matteo Cecchelli che stamani ha conferito all’avvocato Aldo Fanelli, dirigente responsabile dell’avvocatura comunale, l’incarico di “rappresentare e difendere l’amministrazione comunale nel procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica di Lucca e in ogni successiva fase e grado di giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria”.

“E’ un atto dovuto e necessario – ha spiegato Cecchelli – per tutelare non solo l’ente ma anche il territorio sangiulianese che ha subito danni rilevantissimi dall’incendio del Faeta: chiederemo il risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non, che abbiamo subito, compresi i danni ambientali e i costi sostenuti per le attività di protezione civile e messa in sicurezza, oltre al danno d’immagine”. Intanto per tutti i cittadini e ai proprietari di terreni che necessitano d’informazioni o supporto nella gestione delle problematiche conseguenti all’incendio, l’amministrazione comunale ha attivato un sportello dedicato.