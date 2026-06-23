Caldo, codice rosso in Toscana anche oggi

Codice rosso per ondata di calore in Toscana oggi, martedì 23 giugno. Registrati ieri 39,7 gradi a Orbetello (Grosseto), in Maremma, e 37,7 gradi a Firenze.

La Regione Toscana spiega che “è già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde”.

Il codice rosso per il caldo a Firenze andrà avanti fino al 25 giugno. È quanto emerge dal nuovo bollettino del Ministero della Salute, reso noto da Palazzo Vecchio: la temperatura percepita massima è prevista a 38 gradi oggi, mentre domani sarà a 36 gradi e giovedì toccherà i 37 gradi.

Oggi, alle ore 9.15, la stazione di rilevamento dell’Orto botanico aveva già raggiunto 32,4 gradi, mentre alla stessa ora il giardino di Boboli registrava 31,8 gradi.

“Rimasti due volte fermi in galleria per oltre un’ora, senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo e con i bagni che non funzionano. La situazione è pesante, il treno è pieno, sono 11 carrozze, e ci sono anche tanti bambini e una persona vicino a me si è sentita male accusando una crisi di panico. Dopo molto il treno è riuscito a ripartire ma poco dopo si è nuovamente fermato in un’altra galleria, con a bordo le stesse condizioni. Ora finalmente siamo nuovamente ripartiti, ci hanno detto che arriveremo a Firenze e cambieremo convoglio”. E’ il racconto di una viaggiatrice di un treno Av di Italo partito ieri da Milano e diretto a Napoli che a causa di un problema elettrico è rimasto fermo in galleria, sulla linea Av, nella zona di Firenzuola, nell’Alto Mugello.

“Ci hanno detto che c’era un guasto elettrico – ha aggiunto – e che avrebbero dovuto resettare il treno. E’ arrivato anche un altro convoglio che si è affiancato al nostro. Poi siamo ripartiti per fermarci nuovamente in galleria e ora stiamo viaggiando verso Firenze”. Riflessi anche sulla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna, che ha subito numerosi rallentamenti.