Libri, rinnovata l’intesa della Regione Toscana con Unicoop Firenze per Bibliocoop

Si consolida l’esperienza delle Bibliocoop, i punti di prestito e lettura ospitati negli spazi delle sezioni soci di Unicoop Firenze e realizzati in collaborazione con le biblioteche comunali e la Regione Toscana.

La Giunta regionale ha recentemente dato il via libera al rinnovo del Protocollo d’intesa con Unicoop Firenze per il triennio 2026-2028. Il rinnovo consentirà il proseguimento di una collaborazione storica, avviata nel 2010 e ampliata dal 2021 anche al settore museale, per portare la cultura nei luoghi della vita quotidiana per garantire a tutti il diritto all’informazione e alla lettura. Oltre alla consueta attivazione e gestione dei punti prestito, l’intesa promuove la formazione dei soci volontari e campagne di comunicazione dedicate, a livello locale e regionale. Inoltre si aggiungeranno anche servizi innovativi di prossimità, come le sperimentazioni per la consegna dei libri a domicilio, insieme ad azioni mirate per sostenere le biblioteche delle scuole e valorizzare le attività educative dei musei del territorio. “Il vero punto di forza del progetto Bibliocoop resta la sua spiccata valenza sociale – commenta l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti -. Attraverso questo modello di biblioteca diffusa e capillare, la cultura esce dai suoi spazi tradizionali per intercettare le persone nelle loro routine quotidiane, raggiungendo anche chi di solito non frequenta i luoghi di lettura classici”. “Il rinnovo del Protocollo – fanno sapere da Unicoop Firenze – conferma il valore di un progetto che, in oltre 15 anni di attività, è diventato un punto di riferimento per la promozione della lettura e della cultura di prossimità in Toscana. Bibliocoop ha costruito una rete solida tra istituzioni, biblioteche e volontari, rendendo il libro più accessibile e rafforzando il legame con le comunità. Il nuovo triennio rappresenta l’occasione per dare nuovo slancio al progetto, consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuove collaborazioni e iniziative sul territorio, valorizzando sempre di più i punti Bibliocoop come luoghi di incontro e diffusione della lettura”.