San Giovanni: tra Calcio Storico e Fochi, Firenze celebra il suo Patrono

Un’udienza da Papa Leone XIV per consegnare il riconoscimento ‘Bel San Giovanni’ e la possibilità di un omaggio alla Fiorentina – in occasione dei 100 anni del club – con il colore viola durante i Fochi. 230 anni della Società di San Giovanni Battista e dei Fochi d’artificio, le celebrazioni che ogni anno si svolgono il 24 giugno in occasione delle celebrazioni di San Giovanni Battista, patrono di Firenze.

È la Fondazione Cr Firenze a regalare lo spettacolo: le celebrazioni del Santo patrono sono curate e organizzate dalla società di San Giovanni Battista con il sostegno e la collaborazione del Comune di Firenze. Il presidente della Società di San Giovanni Battista Claudio Bini ha spiegato che “mercoledì andremo in udienza da Papa Leone XIV a consegnare il ‘Bel San Giovanni’, è un risultato importante. Ringrazio Diocesi, Comune di Firenze e la bottega orafa Paolo Penko perché non solo realizza la croce di San Giovanni ma anche in quest’occasione ha realizzato l’omaggio che porteremo al Papa. Il 24 giugno vivremo i Fochi e ci stiamo dando da fare per migliorare. Se ci sarà un omaggio alla Fiorentina? È probabile. Il viola sarà un colore che ci sarà”.

“La festa di San Giovanni – ha sottolineato la sindaca Sara Funaro – è uno dei tratti distintivi dell’identità di Firenze, un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra la città, la sua storia e la sua comunità. Quest’anno le celebrazioni assumono un significato ancora più speciale perché coincidono con i 230 anni della Società di San Giovanni, impegnata da sempre a valorizzare e tenere vivo questo patrimonio di tradizioni con passione e spirito di servizio”.

Nel pomeriggio il corteo storico e la finale del calcio in costume sul ‘sabbione’ di piazza Santa Croce che vedrà sfidarsi gli Azzurri di Santa Croce contro i Rossi di Santa Maria Novella. Gli Azzurri hanno battuto per 18 cacce e mezzo i Bianchi di Santo Spirito , mentre i Rossi hanno battuto i Verdi di San Giovanni per 22 cacce a 2. Magnifico messere sarà il tennista Flavio Cobolli.

Il nuovo ponte Nencioni chiuderà totalmente domani, dalle 20 alle 23,55, in occasione dei Fochi di San Giovanni, patrono di Firenze, anche ai veicoli, non solo a pedoni. È stata firmata oggi l’ordinanza.

Dopo l’annuncio di ieri della chiusura del percorso ciclopedonale, gli uffici comunali, si legge in una nota, hanno ritenuto necessario disporre la chiusura anche delle corsie veicolari “per evitare il rischio che i pedoni per assistere allo spettacolo pirotecnico possano occupare le corsie di transito creando situazioni potenzialmente pericolose di promiscuità con il traffico veicolare”.

Questo, viene spiegato, in considerazione della “eccezionale affluenza di pubblico lungo le sponde dell’Arno, le aree vicine e le infrastrutture cittadine di comunicazione” che determina “la necessità di adottare straordinarie misure di sicurezza e di regolamentazione della circolazione stradale a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana”.

Il ponte Nencioni peraltro spicca in altezza rispetto ai passaggi a raso di tutti gli altri ponti sull’Arno a Firenze e quindi si presta maggiormente ad essere scelto come spalto da cui poter osservare lo spettacolo pirotecnico dei Fochi

Oltre ai provvedimenti di circolazione – in particolare nelle aree di Santa Croce per il calcio storico e in quelle di piazzale Michelangelo e lungarno per i ‘Fochi’ – ci sono quelli di sicurezza: la sindaca Sara Funaro ha infatti firmato due ordinanze con cui si dispongono il divieto di bevande alcoliche, contenitori in vetro e lattine, giochi pirotecnici e bombolette spray urticanti nelle zone interessate dalla finale del calcio storico (dalle 15 alle 21) e dei ‘Fochi’ (dalle ore 18 alle 24).

Ci saranno anche variazioni del tpl: dalle 11 a fine servizio sono previste deviazioni e limitazioni temporanee di percorso delle linee 6, 8, 11, 12, 13, 14, 23, 31, 32, 36, 37, 39, 60, C1, C2, C3, C4. Nei due eventi la polizia municipale sarà impegnata con oltre 180 agenti.