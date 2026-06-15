Firenze torna a celebrare San Giovanni con i Fochi del 24 e un ricco calendario

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Partono da oggi per articolarsi fino al 24 giugno le celebrazioni di San Giovanni, patrono di Firenze. Ricco il calendario di appuntamenti che culminerà naturalmente con i Fochi d’artificio sostenuti da Fondazione Cr Firenze da oltre 90 anni.
Le celebrazioni sono curate e organizzate dalla Società di San Giovanni Battista, con la collaborazione del Comune di Firenze. Tra queste una mostra della società al Museo de’ Medici.
Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente Fondazione CR Firenze e Claudio Bini presidente della Società di San Giovanni Battista.