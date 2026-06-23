Operaio investito durante contestazione a ditta nel Pratese

La denuncia del sindcato Sudd Cobas. Il ferimento dell’operaio durante la protesta contro ‘operazione di carico illegale di merce’ alla Acca di Seano

Un operaio è stato investito durante una contestazione “contro un’operazione di carico illegale di merce alla Acca di Seano”, una frazione di Carmignano (Prato), azienda che si occupa del trasporto in tutta Europa dell’abbigliamento del pronto moda, e che ha recentemente annunciato la chiusura, con 100 posti di lavoro a rischio. Lo rende noto il sindacato Sudd Cobas che da giorni porta avanti proteste contro l’azienda, con scioperi e picchetti.

“Alle 13 di oggi abbiamo trovato e contestato un’altra operazione di carico illegale della merce Acca lungo via Ghisleri – spiega in una nota Sudd Cobas -. Appena arrivati un uomo ha dato l’ordine a tutti i furgoni venuti per portare la merce di andare via via. Un operaio Acca é stato investito volontariamente e trascinato da un furgone per molti metri. È attualmente al pronto soccorso”. Secondo il sindacato “in questo momento si registra altissima tensione al magazzino di Seano in via Copernico, con l’azienda che ha invitato tutti i pronto moda a forzare il picchetto”.