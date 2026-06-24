Camaiore: uccide moglie e figlio a fucilate

Li ha uccisi a colpi di fucile, prima uno poi l’altro. E ha atteso l’arrivo dei carabinieri. E’ avvenuto nel pomeriggio sulle colline di Camaiore, in provincia di Lucca.

Piero Moriconi 63 anni, operaio edile, ha sparato per uccidere con un fucile da caccia la moglie Kety Andreoni, 52 anni, casalinga, ed il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, cameriere e cantante amatoriale. E proprio in un post del ragazzo del 2022 potrebbe esserci il movente della strage: “é brutto pensare – scriveva Mirko sui social – che un padre ti preferisca morto che gay”. Saranno gli investigatori a chiarirlo.

Al momento quel che è certo è che il duplice omicidio che si è consumato quando Mirko è rincasato dopo aver pranzato dalla zia, che abita accanto alla casa dei genitori, intorno alle 14,30.

Il 63enne ha sparato ad entrambi all’altezza dello stomaco. “Mi sono liberato di loro” avrebbe detto a parenti e vicini Moriconi, prima dell’arrivo dei carabinieri. Da qualche tempo, sempre secondo il racconto di chi abita in zona, la situazione familiare appariva all’esterno alterata da liti e contrasti.

Per Piero Moriconi è scattata l’accusa di duplice omicidio volontario. Coordina le indagini il

pm Elena Leone. In serata l’uomo è stato sentito nella caserma di Camaiore dei carabinieri mentre le salme delle due vittime sono state intanto rimosse e trasferite all’obitorio per

le autopsie.