Calcio storico: vittoria degli Azzurri, 19 cacce a 18 contro i Rossi

Vittoria degli Azzurri di Santa Croce per la differenza di una sola caccia – punteggio finale 19 a 18 – nella finale del Calcio storico disputata nel pomeriggio di ieri a Firenze contro i Rossi di Santa Maria Novella.

Gara molto combattuta ed equilibrata dove fino all’ultimo minuto nessuna delle due compagini dava l’impressione di poter nettamente distanziare l’altra. Ne è venuta fuori una partita di alto livello che ha entusiasmato il pubblico. Gli Azzurri hanno avuto un margine di vantaggio di massimo tre cacce, i Rossi di una caccia. Ci sono stati più momenti di parità, all’inizio uno di 6-6, ma quello più significativo è stato il 16-16 prima il quartiere di Santa Croce tenesse la partita fino alla vittoria.

Il grande caldo ha condizionato e rallentato le prestazioni dei calcianti, ma non lo spettacolo impresso al gioco sul ‘sabbione’.

Il tennista Fabio Cobolli, che in questo periodo si sta preparando per Wimbledon, è stato il Magnifico Messere. Accabto a lui la Leggiadra Madonna Jennifer Boldini, pallavolista de Il Bisonte di serie A1.