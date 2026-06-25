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Gio 25 Giu 2026
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Siena. Frodi nel noleggio delle auto di lusso, 41 indagati

Redazione
By Redazione
firenze

Smantellata dalla polizia di Stato un’associazione per delinquere dedita alle frodi nel noleggio di auto di lusso, in Italia e all’estero. Nell’inchiesta ci sono 41 indagati, a vario titolo, per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato.

L’organizzazione era radicata tra Campania e Toscana e agiva nel noleggio a lungo termine. Le indagini, coordinate dalla procura di Bolzano, sono della squadra mobile della questura di Siena e della Polstrada di La Spezia. La vicenda viene resa nota dopo la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a quattro donne e 37 uomini, tra i 32 e i 73 anni di età.
Perquisizioni sono state fatte su tutto il territorio nazionale. Sono coinvolti commercialisti e prestanome. Il volume d’affari ricostruito finora è di oltre 1 milione e mezzo di euro.

Acquisivano auto di alta gamma attraverso contratti di noleggio a lungo termine ottenuti mediante la presentazione di documentazione fiscale, bancaria e reddituale falsa o alterata: è questo uno degli elementi centrali dell’indagine su una presunta associazione per delinquere specializzata nel reperimento e nella successiva sottrazione di veicoli di lusso.
Secondo gli investigatori, il gruppo si sarebbe avvalso di una struttura organizzata con compiti specifici: alcuni componenti avrebbero curato il reperimento dei documenti falsi e l’individuazione di prestanome, mentre altri si sarebbero occupati del trasferimento e dell’occultamento delle autovetture.
Una volta ottenuti i mezzi, questi sarebbero stati sottratti al circuito legale attraverso false denunce di smarrimento delle chiavi o di furto. In una fase successiva, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, venivano modificati gli elementi identificativi delle vetture, applicate targhe straniere e trasferiti i veicoli all’estero per ostacolarne il rintraccio.
L’attività dell’organizzazione avrebbe interessato principalmente Campania e Toscana, con collegamenti anche in diversi Paesi esteri. Gli inquirenti ritengono che i numerosi episodi contestati evidenzino continuità operativa, rapidità d’azione e una significativa capacità organizzativa nel settore delle auto di lusso.

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