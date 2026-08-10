I ragioneri del Comune di Scandicci scovano nei bilanci 3,4 mln extra

L’amministrazione comunale di Scandicci (Firenze) ha recuperato e sbloccato 3,4 milioni di euro di risorse vincolate, che erano ferme da anni e che non erano ancora state destinate a nuovi investimenti.

Si tratta di risorse aggiuntive che si sommano all’avanzo di bilancio, ampliando la capacità di spesa del Comune senza incidere sugli equilibri finanziari dell’ente. Il risultato è stato raggiunto grazie a un approfondito lavoro di analisi, richiesto dalla sindaca Claudia Sereni ed effettuato dagli uffici Ragioneria e Lavori pubblici, con la collaborazione dell’assessore al Bilancio Lorenzo Tomassoli. E’ stato possibile recuperare, attraverso alcuni atti dirigenziali e una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, somme derivanti da risorse vincolate e da mutui del passato. Queste disponibilità economiche saranno investite in infrastrutture, riqualificazione degli edifici e degli impianti sportivi, sicurezza e mobilità, liberando a loro volta ulteriori risorse che potranno essere impiegate per nuovi interventi. “Questo risultato è un esempio concreto di come amministrare – afferma Claudia Sereni -: programmare, coordinare il lavoro della macchina comunale e valorizzare ogni risorsa disponibile per trasformarla in investimenti concreti per le cittadine e i cittadini. Abbiamo creato nuove opportunità per Scandicci, grazie a una gestione attenta e rigorosa del bilancio”. “L’obiettivo raggiunto è il frutto di un lavoro puntuale, rigoroso e approfondito svolto dagli uffici comunali, che desidero ringraziare sinceramente per la professionalità e la competenza dimostrate. A questo si affianchiamo il costante impegno nel reperire risorse esterne attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, così da ampliare ulteriormente la capacità di investimento del Comune, senza gravare sulla comunità”. “Il coordinamento tra Ragioneria e Lavori pubblici ha consentito di ricostruire con precisione la situazione delle risorse disponibili, individuando margini di intervento che oggi possiamo finalmente mettere a disposizione della città – aggiunge l’assessore Tomassoli – Razionalizzare, verificare e valorizzare quanto già esiste significa amministrare con attenzione, evitando sprechi e creando nuove opportunità di investimento. I 3,4 milioni di euro che siamo riusciti a sbloccare saranno destinati a interventi strategici per il territorio. Si tratta di investimenti che contribuiranno a migliorare la qualità dei servizi e degli spazi pubblici”.