San Casciano, a Siena convegno sui bronzi con Sangiuliano

Siena, ‘Dentro il Sacro. Multiculturalismo e plurilinguismo nello scavo del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni‘: questo il titolo del convegno dedicato ai ritrovamenti avvenuti negli scavi condotti negli ultimi anni presso il Bagno Grande a San Casciano dei Bagni (Siena), in programma domani e il 26 gennaio nell’Aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena che lo ha promosso.

Tra i presenti, si spiega dall’Ateneo, anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: porterà il suo saluto in apertura dei lavori, alle 10. L’incontro, si spiega ancora, “avrà un approccio fortemente multidisciplinare e vedrà la partecipazione in qualità di relatori dei componenti della numerosa équipe di studiose e studiosi, oltre cinquanta, che stanno indagando i molteplici aspetti che riguardano il complesso contesto multiculturale e plurilinguistico emerso dalle indagini di scavo.

Le diverse sessioni affronteranno la complessità del deposito archeologico, gli studi preliminari sulla bronzistica, sulle altre offerte (dalle monete alle centinaia di doni botanici), le analisi spaziali sul santuario e sulle sue strutture monumentali, gli studi sulla ritualità e sul paesaggio di transizione tra Etruschi e Romani e si concluderà con i primi studi archeometrici dedicati ai capolavori scultorei in bronzo”.

Il convegno inoltre “sarà una preziosa opportunità per una prima restituzione di parte del lavoro di studio in corso di svolgimento anche alla cittadinanza”. Il convegno sarà introdotto dal rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, il soprintendente Abap per le province di Siena, Grosseto e Arezzo Gabriele Nannetti e il presidente Istituto nazionale studi etruschi e italici Giuseppe Sassatelli.