Rifiuti edili gettati nel bosco, denunciato titolare ditta

Firenze, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Casciano Val di Pesa (Firenze) hanno scoperto un abbandono di rifiuti speciali, di provenienza edile, in un bosco nei pressi di località Faltignano e sono riusciti a risalire al presunto responsabile, denunciando il titolare di una ditta.

L’abbandono consisteva in un cumulo di quattro grossi sacchi neri ispezionati per trovare documenti, etichette o altro che consentisse di identificare i responsabili. Il contenuto dei sacchi era di polistirolo sacchi di cemento vuoti, sacchi di plastica per materiale edile, cavi elettrici, tubi di plastica, materiale vario per l’edilizia.

Nell’ispezione è stata trovata una ricevuta di un’avvenuta transazione emessa da un negozio di Montespertoli, così dalle banche dati è stato individuato l’intestatario. Da lui i Cc Forestali sono risaliti all’autore dell’abbandono, una ditta edile che aveva fatto lavori di ristrutturazione ad un edificio. Di conseguenza il titolare della stessa ditta è stato denunciato alla procura di Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.