Maltempo: At, autisti hanno fatto il massimo con la neve in strada

Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane elogia gli autisti che si sono impegnati nelle situazioni di maltempo.

Firenze, “In alcune situazioni la sicurezza stradale è stata davvero al limite ma tutti i nostri autisti hanno fatto il massimo per garantire l’incolumità dei passeggeri e il rientro nelle proprie case. Ci sono state situazioni di particolare difficoltà con autobus bloccati con a bordo studenti usciti da scuola ma la collaborazione attivata, in alcuni casi anche con le forze dell’ordine, ha permesso di gestire, pur con qualche inevitabile disagio e ritardo, la situazione senza conseguenze”.

Lo evidenziano oggi in una nota il presidente e l’ad di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli e Jean-Luc Laugaa, riguardo alle nevicate che hanno messo in difficoltà la viabilità e quindi anche il trasporto pubblico. “Quelle delle ultime ore in gran parte del territorio regionale sono state condizioni meteo straordinarie – commentano -, con abbondanti precipitazioni nevose che hanno reso molto complicata, specie per mezzi pesanti come gli autobus, la viabilità e la sicurezza sulle varie arterie stradali del territorio”. Bechelli e Laugaa ringraziano in particolare “la dipendente protagonista di un video” che mostra la difficoltà di guidare il mezzo in strada innevate “e tramite lei tutto il personale che si è prodigato in questi giorni di maltempo diffuso per aiutare gli utenti a continuare a viaggiare dove questo è stato possibile”.

“Anche tutto il nostro personale che si occupa della gestione delle informazioni in tempo reale all’utenza – aggiungono – ha garantito un flusso costante, sia tramite call center che sito web, dove è stata appositamente attivata una sezione dedicata con aggiornamenti che sono proseguiti e proseguiranno anche nella giornata odierna. Abbiamo svolto solo il nostro lavoro ma a chi lo ha fatto in condizioni particolarmente difficili e non certo abituali per il nostro territorio, come confermano immagini e video che circolano online e sui media, va un nostro grazie ancora più speciale. Nelle prossime ore e giorni continueremo a monitorare l’andamento meteo, traendo preziosa esperienza dall’organizzazione del lavoro di questi giorni”.