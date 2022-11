Rock Contest: Live is better! Venerdì 4 novembre quarta eliminatoria

Rock Contest: Live is better! Venerdì 4 novembre si torna al GLUE per la quarta eliminatoria. Sei nuove band dalla Lombardia, Puglia, Veneto, Trentino e Toscana. Ingresso libero votazione di pubblico e giuria!

Il Rock Contest prosegue con le eliminatorie tra un grande interesse del pubblico in presenza e online. Giungono alle semifinali anche il pop psichedelico di Androgy̆nus (Grosseto/Roma) e la psichedelia acida di Wake Up In The Cosmos (Arezzo) che si aggiungono a Wicked Expectation, Ossa di Cane, Lonely Blue, D.O.A. – Death Of Autotune.

La quarta serata di selezione, si terrà al Glue Alternative Concept Space (Viale Fanti 20, Firenze, apertura ore 21:00, inizio live ore 21:30, ingresso libero) con sei nuovi progetti dalla Lombardia, Puglia, Veneto, Trentino e Toscana; la world music elettronica evoluta dei Mundial (Lecce), l’avant jazz elettronico di Orthopédie (Firenze), l’indie pop cangiante di Calliope (Livorno), il cantautorato onirico di Dino Flange (Brescia), la forza tribale di Lamante (Vicenza), l’hard rock venato di stoner dei Cannibali Commestibili (Trento).

È possibile seguire tutte le serate in diretta video sui canali web di Rock Contest e Controradio (Facebook, Sito, Canale YouTube) dalle ore 21:30. Per partecipare alla votazione basterà andare sulla homepage del sito www.rockcontest.it durante l’orario di svolgimento della serata.

Scopri con foto, bio, brani e link tutti progetti in gara sulla pagina dedicata.