The Zen Circus annunciano “Il Male”

Dopo il primo il singolo “È solo un momento”, è stata finalmente svelata la data di uscita del nuovo lavoro di The Zen Circus, il 26 settembre esce “Il Male” (Carosello Records) questo il titolo della nuova fatica discografica del terzetto pisano. Un ritorno molto atteso per una delle band più solide e influenti del panorama indie-rock italiano.

Annunciatra la data di uscita del nuovo album di The Zen Circus: il 26 settembre “Il Male” (Carosello Records) sarà disponibile in formato fisico. La band ha deciso inoltre che la versione digitale sarà accessibile in anteprima dalle ore 18.00 del 25 settembre su tutte le piattaforme.

L’annuncio è stato dato con una divertente televendita apparsa sui loro canali social. QUI

“Il Male è ovunque. Ma cosa è? Il dolore fisico, una malattia? Cattiveria gratuita? Un tratto naturale umano? Sofferenza? La contrapposizione al bene? Siamo davvero sicuri che escluderlo dalla estetica della società contemporanea non porti a farlo crescere e rinforzare ancora più nel profondo?

Delle varie facce del Male (e di molto altro) tratta questo disco. Raccontate utilizzando quella urgenza espressiva che da un po’ di tempo avevamo abbandonato: sala prove, chitarra, basso, batteria e rabbia”, così commenta la band.

Si tratta del tredicesimo lavoro in studio per la formazione toscana. Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli sono pronti a riproporre tutta la loro energia, innovazione e originalità in un disco autentico che affronta l’attualità in chiave critica e al tempo stesso ironica, e per niente rassegnata al mondo che cambia.

A novembre parte anche il loro nuovo tour, 10 imperdibili appuntamenti in tutta Italia (organizzati da Locusta):

28 novembre – Hall – Padova

3 dicembre – Alcatraz – Milano

4 dicembre – OGR Torino – Torino

5 dicembre – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

11 dicembre – Atlantico – Roma

12 dicembre – Estragon – Bologna

26 dicembre – Eremo – Molfetta (BA)

27 dicembre – Mamamia – Senigallia (AN)

28 dicembre – Duel – Napoli

29 dicembre – Urban – Perugia

Biglietti disponibili QUI