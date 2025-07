Pisa: cinquantenne azzannata al volto dal rottweiler di famiglia

La donna è stata ricoverata in ospedale. Dinamica da chiarire. Non è la prima volta che i rottweiler aggrediscono, pur se in circostanze diverse le persone. Pochi giorni fa un cane ha aggredito due bambini a Anzio, nel Lazio

Una donna di 50 anni è stato azzannata stamani dal rottweiler di famiglia e trasferita in

ospedale in codice giallo con ferite al volto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma l’incidente è avvenuto in un’abitazione nella zona nord di Pisa dove il cane l’ha

improvvisamente morsa ferendola al viso.

La donna è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Non è la prima volta che rottweiler o altro molossi aggrediscono, pur se in circostanze diverse le persone. Pochi giorni fa un cane ha aggredito due bambini a Anzio, nel Lazio.

A fine maggio scorso, una bambina di 2 anni e sua nonna erano state sono state aggredite da un pitbull che era insieme ad altri due cani rimanendo ferite in modo grave ad Agliana (Pistoia), nella frazione di San Michele, in via Panaro. La bambina fu portata in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in codice rosso per una ferita a una gamba e all’addome. Subito è stata operata dai medici che sono riusciti a salvarla. La nonna, intervenuta per prima difendere la nipotina, fu morsa anche lei e poi trasportata all’ospedale di Pistoia. Non è però in pericolo di vita.

Il cane apparteneva alla fidanzata dello zio della bambina. Oltre all’animale che ha aggredito la piccola, c’erano anche un secondo pitbull e un setter in casa.