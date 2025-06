Pitbull azzanna bimba: piccola in prognosi riservata, stabile

E’ tuttora ricoverata in prognosi riservata, in condizioni stabili, la bambina di due anni ferita gravemente ieri dopo essere stata morsa da un pitbull mentre si trovava nella casa ad Agliana (Pistoia) della nonna che a sua volta ha riportato lesioni nel tentantivo di salvare la nipotina.

La piccola non è in pericolo di vita come già emerso ieri da fonti sanitarie. La bambina si trova ricoverata al Meyer di Firenze dove è stata anche operata: il cane l’ha morsa all’addome e alle gambe.

L’animale, insieme ad altri due cani, un pitbull e una cane da caccia, tutti di proprietà di zii della piccola, è stato preso in custodia dalla Asl. Secondo quanto emerso la bambina,

pur molto piccola, avrebbe avuto modo in passato di essere avvicinata dai pitbull senza problemi.