La Hit List! del 28 Giugno 2025 – Ascolta il podcast!

Se il "Disco della Settimana" si prende una pausa, continuano gli appuntamenti con la Hit List!, la trasmissione dedicata alle novità discografiche e ai dischi "caldi" della programmazione musicale di Controradio.

Hit List!, lo spazio che ci porta tutte le settimane a spasso fra le novità è i dischi caldi in programmazione sulle nostre frequenze è una selezione a cura della Redazione Musicale di Controradio e condotta da Giustina Terenzi.

Nella Hit List! del 28 Giugno 2025 abbiamo scoperto:

1. Everybody Laughs / David Byrne

2. Today’s Gonna Be Our Day / The Molotovs

3. Vicar Street / Brógeal

4. Into Dust (Still Falling) – Radio Edit / Four Tet

5. Free / Little Simz

6. Good People Do Bad Things / The Ting Tings

7. Premonitions / La Nouvelle Musique

8. Wahoo / GEN AND THE DEGENERATES

9. Yay! Saturday / Girl Group

10. GUTSY / Airborne

11. Cadono le statue / Riccardo Morandini

12. Carry On / The Wandering Hearts

13. Lonely Town / Steve Queralt & Emma Anderson

14. The Scene / Hotline TNT

