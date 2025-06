Little Simz, “Lotus”. Il Disco della settimana.

Il disco più discontinuo, ma anche il più personale. Lotus, tra spoken words, rap, afrobeat, soul, jazz e tribalismi post-punk segna anche la fine del lungo rapporto con il produttore Inflo dei SAULT.

Sesto album di una delle rapper migliori britanniche in circolazione, anticipato dai singoli Flood, Free e Young, il disco vede la partecipazione di ospiti d’eccezione come Moses Sumney, Miraa May, Wretch 32, Cashh, Michael Kiwanuka, Yussef Dayes, Sampha, Lydia Kitto, Yukimi Nagano, Obongjayar e Moonchild Sanelly. Pubblicato via AWAL, etichetta indipendente fondata e guidata dalla stessa artista, Lotus si propone di ampliare ulteriormente il raggio d’azione espressivo di Little Simz, tra introspezione, spunti ironici e soluzioni musicali fresche e sperimentali.

Come indica il titolo stesso, Lotus, incarna lo sbocciare, il rinnovamento e la crescita, rispecchiando l’arte in continua evoluzione in un viaggio tematico attraverso le fasi intricate della vita: tenerezza, amore, tradimento, paura, insicurezza, luce, oscurità, liberazione.

È anche il primo lavoro dell’artista senza il contributo di Inflo, suo storico produttore con cui aveva costruito una cifra sonora riconoscibile sin dagli esordi. La separazione tra i due, secondo quanto riportato, sarebbe avvenuta per questioni economiche legate a un prestito non restituito dal producer fondatore del collettivo SAULT.

Simbiatu “Simbi” Abisola Abiola Ajikawo (nata il 23 febbraio 1994), in arte Little Simz, è nata a Islington, Londra, da genitori nigeriani di etnia Yoruba. Cresciuta in una casa popolare con due sorelle più grandi è oggi l’artista tra le più originali e influenti della scena musicale contemporanea. Little Simz è una narratrice potente e una performer magnetica, vincitrice di Brit Awards, MOBOs e Ivor Novello, ha conquistato pubblico e critica con dischi iconici come Sometimes I Might Be Introvert (Mercury Prize 2021) e NO THANK YOU (2022), entrambi nostri “Disco della Settimana”. Si è cimentata come attrice nella serie cult di Netflix Top Boy e nel 2025, Little Simz è anche curatrice della 30ª edizione del Meltdown Festival al Southbank Centre di Londra, confermando il suo ruolo di punto di riferimento culturale a tutto tondo.

A quasi tre anni dall’ultima apparizione nel nostro Paese, Little Simz ha annunciato un’unica data italiana del tour 2025. Il concerto si terrà il 25 settembre all’Alcatraz di Milano (biglietti disponibili su Ticketone a partire dalle 10 di giovedì 22 maggio).

Intanto “Lotus” di Little Simz, è il nostro Disco della Settimana.