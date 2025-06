Morto operaio travolto da trattore nell’Aretino

Non ce l’ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto venerdì 13 giugno a Monterchi (Arezzo).

Non ce l’ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto venerdì 13 giugno a Monterchi (Arezzo) mentre lavorava nei campi è stato travolto da un trattore. L’uomo, nato in Albania e che di recente aveva acquisito la cittadinanza italiana, è deceduto nella serata di ieri all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato in condizioni critiche con gravi traumi all’addome e al bacino.

L’incidente si era verificato in località Centena mentre l’uomo stava lavorando nei campi ed era stato travolto da un trattore. Dopo 48 ore di agonia, i tentativi dei medici del policlinico senese si sono rivelati purtroppo inutili. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. La morte dell’operaio, di origine albanese, ha suscitato profonda commozione a Monterchi dove risiedeva da anni.

Nel primo trimestre del 2025 si registra una lieve diminuzione degli infortuni e dei decessi sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, vengono registrati sempre più un maggior numero di decessi in itinere.

Sul versante nazionale, le denunce di infortuni sul lavoro (escludendo gli studenti) scendono del 2,6% registrandone 96.944, mentre i decessi calano del 2,7%. Relativamente al numero di occupati ISTAT, l’incidenza degli infortuni è passata da 471 a 399 casi ogni 100.000 lavoratori dal 2019. Inoltre, per quanto riguarda l’analisi territoriale si è visto un maggiore calo nel Nord-Ovest (-7,8%), seguito dal Centro e dal Sud, con una diminuzione rispettivamente del 1,1% e del 0,7% e infine il Nord-Est (-0,6%). Si è notato, però, un incremento del 2,2% nelle Isole. I settori in cui si è registrato un calo maggiore sono il manifatturiero (-7,4%), noleggio/servizi alle imprese (-5,3%) e costruzioni con un calo del 1,3%. Mentre, i settori in aumento sono la sanità e assistenza sociale del 5,5%, seguito da trasporto e magazzinaggio e commercio (+1,1% e +0,3%). Per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel primo trimestre 2025 si registrano 146 casi, con una lieve diminuzione (-2,7%) rispetto al 2024. L’incidenza scende da 0,63 a 0,60 decessi ogni 100.000 occupati ISTAT (-4,8%).