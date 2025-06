Maltempo, allerta gialla in Toscana per temporali

Allerta gialla “per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 12 di lunedì 16 giugno fino alla mezzanotte sulla Toscana settentrionale. Previsti possibili rovesci temporaleschi nella seconda parte della giornata in particolare in prossimità dell’Appennino con possibili colpi di vento e grandine”. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Le zone interessate sono la dorsale appenninica che dalla Lunigiana si distende fino alla Valtiberina attraversando il bacino del Serchio e della Lima in Garfagnana, il Reno, la Romagna toscana, il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone, il Mugello e la Val di Sieve e il Casentino. I rischi, si spiega in una nota, sono quelli legati a frane e colate di detriti e possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con inondazioni di alcune aree.

Per la giornata di oggi, domenica, sono ancora previsti alta pressione e tempo stabile, anche se qualche isolato rovescio temporalesco potrebbe interessare i rilievi. Lo scenario muterà da oggi, lunedì, per infiltrazioni di aria fresca in quota. I temporali sono attesi nel pomeriggio: più probabili sui rilievi appenninici, potrebbero interessare anche le aree interne.