Bambino di dieci anni muore nel lago di Bilancino

Tragedia questo pomeriggio al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), dove è morto un bambino di 10 anni mentre faceva il bagno.

Il piccolo, di origini marocchine ma nato in Italia, era in compagnia della famiglia, una delle tante che ogni estate, soprattutto nei fine settimana, affollano le rive del grande invaso mugellano, considerato il ‘mare’ dei fiorentini e dei pratesi.

Stava facendo il bagno, vicino alla spiaggia di Cavallina, quando è stato visto per l’ultima volta. Immediatamente la famiglia, residente a Sesto Fiorentino, ha dato l’allarme per la scomparsa del bambino e, erano circa le 17, sono iniziate le ricerche che hanno impegnato carabinieri e vigili del fuoco. In costante contatto la sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio, che per tutto il tempo ha sperato, insieme ai tanti presenti, che le operazioni volgessero ad un esito positivo ma man mano che passava il tempo senza ritrovare il bambino aumentava la paura che fosse avvenuta una tragedia.

Lo hanno cercato per circa due ore, dall’alto, sorvolando il lago con l’elicottero Drago, in acqua con imbarcazioni per scrutare la superficie del lago, e anche via terra, cercando tra la vegetazione delle sponde. Sul posto il funzionario e l’Unità di comando locale dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di soccorso. Tutto però è stato inutile. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a trovarlo, immergendosi nella zona dove era stato avvistato l’ultima volta prima di sparire. Poco distante i sub hanno individuato sul fondo del lago, a circa 7 metri dalla riva, il corpo senza vita del piccolo e lo hanno recuperato. Da chiarire se si sia trattato di annegamento o se il bambino abbia accusato un malore. Tutte le operazione di ricerca sono state seguite con angoscia dai frequentatori della spiaggia di Bilancino.