Infortunio sul lavoro: crolla un solaio in Versilia, 3 feriti

Tre uomini sono rimasti feriti stamani a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in via Sant’Ermete a Forte dei Marmi, in Versilia (Lucca). Secondo quanto appreso sarebbe crollato un solaio. Dei tre feriti, per due trasporto in codice giallo all’ospedale Versilia, per muno in codice rosso per dinamica all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto intervenuti sanitari della Misericordia di Forte dei Marmi, Pubblica Assistenza e Croce Verde di Viareggio, operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest, Polizia e Vigili del fuoco.

Un altro incidente sul lavoro stamani in provincia di Lucca. Secondo quanto appreso un 26enne è caduto dall’alto, da circa 5 metri, ed è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Teatro dell’infortunio una cartiera a Capannori.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Verde di Porcari, operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda sanitaria e i carabinieri.