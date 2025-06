Ocean Viking a Marina di Carrara, migranti restano in Toscana

E’ arrivata stamani al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) la nave Ocean Viking della Sos Mediterranee con a bordo 70 migranti. Per la nave si tratta del terzo sbarco in Toscana in tre mesi.

Tra loro anche un paio di minori non accompagnati. La nave è entrata in porto puntuale alle 9, raggiungendo lo scalo apuano dopo aver tratto in salvo nei giorni scorsi 70 migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale. Per la Ocean Viking è la terza volta a Marina di Carrara in poco più di tre mesi. Complessivamente invece per lo scalo apuano quello di oggi è il diciottesimo sbarco dal 2023, il quarto del 2025.

Si sono concluse nel pomeriggio le operazioni di prima accoglienza. Lo sbarco nel porto di Marina di Carrara si è concluso attorno alle 11,30.

Dopo le visite mediche e il riconoscimento tutti i migranti hanno ricevuto un pasto e poi hanno cominciato a partire con pullman e pullmini verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla prefettura di Massa Carrara. L’ultimo mezzo ha lasciato Marina di Carrara alle 15.40.