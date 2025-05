www.controradio.it La Ocean Viking a Marina di Carrara con 126 migranti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:12 Share Share Link Embed

La Ocean Viking a Marina di Carrara con 126 migranti

MARINA DI CARRARA. È arrivata al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la Ocean Viking, la nave

della ong Sos Méditerranée con a bordo 126 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. I

migranti sono stati spostati al complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di

riconoscimento, partiranno poi per strutture di accoglienza. È il 16esimo sbarco nel porto toscano, il secondo

del 2025. Sono in totale 1950 le persone soccorse in mare e sbarcate a Marina di Carrara. Parla il portavoce

di Sos Méditerranée Italia Francesco Creazzo.