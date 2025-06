Giani “in Giunta delibera su Stato libero e sovrano Palestina”

Il Presidente della Giunta regionale della Toscana Eugenio Giani presenta una delibera per chiedere la dichiarazione di Stato libero e sovrano della Palestina.

“Oggi porto in Giunta la delibera che chiede la dichiarazione di Stato libero e sovrano della Palestina”. Lo ha confermato questa mattina, a margine di un evento a Firenze, il presidente della Toscana Eugenio Giani che ne aveva dato annuncio la scorsa settimana nel corso della seduta del Consiglio regionale dove era stata approvata una mozione sull’interruzione dei rapporti istituzionali con Israele.

“Nel momento in cui la delibera arriva in Consiglio regionale e viene approvata, diventa, ai sensi della Costituzione, iniziativa di legge parlamentare. Io – ha ribadito Giani – andrò con molta determinazione su questa strada”. Con queste parole il Presidente della Giunta regionale della Toscana annuncia un passaggio politico importante. Un’iniziativa per fare pressione sul Governo nazionale per farsi promotore di tutti i passaggi necessari a dare ai palestinesi un proprio stato.