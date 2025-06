Lucca: viola il divieto di avvicinarsi, arrestato

PIAZZA AL SERCHIO (LUCCA) – Avrebbe più volte violato il divieto di avvicinarsi ad una donna sua compaesana di Piazza al Serchio (Lucca) che lo aveva anche denunciato per reiterati comportamenti persecutori nei suoi confronti. Per questo un uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri e posto ai domiciliari.

L’uomo era stato denunciato per presunte e ripetute molestie sia telefoniche che informatiche nei confronti della donna, e nonostante la misura cautelare avrebbe continuato ad avvicinarsi ai luoghi frequentati da lei o non rispettare le distanze di cautela. Vista l’incuranza dei ripetuti avvisi da parte dell’autorità giudiziaria per l’uomo è scattato l’inasprimento della misura cautelare.